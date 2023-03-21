Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Metin Memiş, Manisa Büyükşehir Belediyesinin Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek hayata geçirdiği ‘Evsel Atıkların Trenle Taşınması Projesi’ kapsamında Alaşehir ilçesine bağlı Killik Mahallesi’nde inşa edilen trenle taşıma operasyon sahasını ziyaret etti.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin çevreci yatırımları sürüyor.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Metin Memiş; Çevre Koruma Ve Kontrol Dairesi Başkanı Adem Gökçe, şube müdürleri ve teknik ekiplerle birlikte Manisa Büyükşehir Belediyesinin Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek hayata geçirdiği ‘Evsel Atıkların Trenle Taşınması Projesi’ kapsamında Alaşehir ilçesine bağlı Killik Mahallesi’nde inşa edilen trenle taşıma operasyon sahasını ziyaret etti.

YILLIK 3 MİLYON KİLOMETRE DAHA AZ KARAYOLU

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün öncülüğünde Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları işbirliği ile evsel atıkların trenle taşınması projesini hayata geçirdiklerini belirten Genel Sekreter Yardımcısı Metin Memiş, “Uzunburun Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisi’ne uzak, demiryoluna yakın iki nokta belirlenerek, tesise uzak ilçelerden belirlenen iki noktaya getirilen evsel atıkların bu noktalardan trene yüklenerek bertaraf tesisine 7 kilometre uzaklıkta olan Yunusemre ilçemiz Muradiye Mahallesi’ndeki operasyon noktasına getirilip buradan da bertaraf tesisine karayolu ile götürülerek bertarafı sağlanmaktadır. Böylece yıllık 3 milyon kilometre daha az karayolu giderek, karbon salınımını düşürmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

TAŞIMA İŞLEMİ SORUNSUZ DEVAM EDİYOR

Deneme seferlerinin sorunsuz bir şekilde sürdüğünü ifade eden Memiş, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’ün talimatları ile 15.09.2022 tarihinde Muradiye-Killik hattında Büyükşehir Belediyemiz ekipmanlarını test etmek ve TCDD’nin yol üzerindeki taşıma durumunu görmek adına deneme seferleri başlamış, bugün itibariyle ilçe Belediyelerimizden getirdiğimiz evsel atıkların tren ile taşıma işlemleri gece ve gündüz sorunsuz olarak devam etmektedir” dedi.