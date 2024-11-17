Geçtiğimiz yılı 3,5 milyar dolar ihracatla tamamlayan ev ve mutfak eşyaları sektörü, daralan Avrupa ve Orta Doğu pazarına karşın ihracatta ivme kaybetmemek için uzak pazarları zorluyor.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) ve Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD)'nin Ticaret Bakanlığı'nın desteği ile organize ettiği Ur-Ge kapsamındaki etkinlik Malezya'da gerçekleştirildi.

Türkiye'den 20 üretici firma ile geldiklerini ve ağırlıklı Malezya olmak üzere Endonezyalı ve Singapurlu 60'ı aşkın satın almacı ile buluştuklarını söyleyen İDDMİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve EVSİD Yönetim Kurulu Başkanı Talha Özger, bu yıl içinde benzer nitelikte altıncı organizasyonu gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Tamamen hedef odaklı bir organizasyon gerçekleştirdiklerinin ve uzun süredir yaptıkları bu tip organizasyonların diğer sektörlere de ilham olduğunu anlatan Özger, "Bu organizasyonu sektörümüzdeki tüm firmalarla birlikte yapıyoruz, birlikte çalışıyoruz. İşlerin altından birlikte kalkmayı hedefliyoruz ve bunun adına da rekaberlik diyoruz. Çünkü burada markalar için değil, sektör ve nihayetinde ülkemiz için mücadele ediyoruz. Bizler sahada var olacağız ki ülkemiz kalkınsın." dedi.

KÂRLI PAZARLARI KOVALAMAMIZ GEREKİYOR

Asya pazarında Çin'in etkisinin çok büyük olduğunu ve Türk firmaları olarak bu pazardan pay almaya çalıştıklarını vurgulayan Özger, markalaşma, tasarım ve kalite ile fark yaratmak istediklerini ifade etti.

Türk dizileri sayesinde bir bilinirliğin oluştuğunu ve bunu daha da artırmak istediklerini vurgulayan Özger, "Çok büyük bir pazardan bahsediyoruz. Mesela bizim dünya ihracatından aldığımız pay yüzde 2,5 iken Malezya'daki payımız sadece yüzde 0,3. Öncelikle bu seviyeye çıkmak istiyoruz. Ama sadece pazar olarak düşünmemek lazım. Artık karlı pazarları kovalamamız gerekiyor. Onun için Latin Amerika, Asya, Avrupa derken pazarları daha fazla çeşitlendirmek, farklı pazarlara yönelmek gerekiyor. Hep ucuz pazarlara yönelirsek bu sefer Çin'le rekabet noktasına geliyoruz." diye konuştu.

Bu arada EVSİD olarak bu tip hedef odaklı organizasyonları yıllardır yaptıklarını hatırlatan Özger, şunları kaydetti:

"Latin Amerika'dan Güney Afrika'ya, yakın pazarlardan Asya'ya kadar gittiğimiz pazarlarda daha o gün o dakika ticarete başlayan firmalarımız oldu. Ama bizim yapmış olduğumuz iş uzun soluklu, orta ve uzun vadeli kalıcı olacak işlere imza atmak istiyoruz. Bir zamanlar tekstil sektörü Laleli'de, Aksaray'da nasıl Ruslarla beraber güçlendiyse ve daha sonrasında yanlış yapılan işlerle sektöre zarar verildiyse, işte biz bu işe ve bu ülkenin üreticisine zarar vermeden işleri büyütmek istiyoruz. Hızlı koşalım, hızlı yorulalım istemiyoruz. Emin adımlarla, doğru kararlarla, doğru işlere imza atmak istiyoruz."

Ev ve mutfak eşyaları sektörünün net ihracat açısından Çin'den sonra dünyada ikinci sırada olduğuna dikkat çeken Özger, yeni pazarlarla bu yılı kayıpsız atlatacaklarını söyledi.