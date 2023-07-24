Gıda ve tarımın kadın liderlerini belirleyen EWA programının 2023 isimleri belli oldu.İSTANBUL (İGFA) - Küresel iklim krizine Türkiye'den çözüm getiren kadın girişimcilerin gelişimine katkıda bulunan AB fonu destekli kuluçka programı EWA Gıda ve Tarımda Değişim Yaratan Kadın Girişimci Programında yer alacak 10 girişim belirlendi.

Bu sene dördüncüsü düzenlenen programa 4 yılda toplam 700'ün üzerinde başvuru yapıldı. EIT Food tarafından iletilen kriterler ışığında değerlendirilen başvurulardan önce 20 kişilik bir aday listesi oluşturuldu, sonrasında EWA ekibi tarafından çevrimiçi görüşmelerde 10 girişim belirlendi.

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