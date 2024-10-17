Deprem bölgesindeki eğitim desteklerine ek olarak bölgedeki girişimcilere yönelik çalışmalar yürüten EY, Save the Children iş birliğiyle bölgede sosyal ve ekonomik kalkınmayı da desteklemek amacıyla girişimcilere yönelik “EY Skills Lab” projesini başlattı.İSTANBUL (İGFA) - Geçtiğimiz yıl, küresel çapta EY ofislerinin bağışlarıyla bir deprem destek fonu oluşturan ve depremden etkilenen 16 binin üzerinde öğrenciye ve öğretmene eğitim-öğretim desteği sağlayan EY, 7 lisenin kapsamlı olarak onarılmasına ve 3 bin 597 öğrenciye eğitim veren 13 geçici eğitim alanının kurulmasına destek oldu. Ayrıca, 5 bin 802 öğrenciye eğitim ve öğretim kitleri dağıttı. Bunlara ek olarak, öğretmenler için 7 konaklama alanı kuran EY, 100 konaklama alanını onardı, 114 öğretmene ruh sağlığı ve psikososyal destek konularında kapasite geliştirme eğitimleri verdi.

Deprem bölgesinde eğitim desteklerinin yanı sıra ekonomik ve sosyal kalkınmaya da yardımcı olmak adına Hatay’da “EY Skills Lab” projesini başlatan EY; 15 girişimciye işlerini büyütme, finansallarını yönetme, yatırım fırsatları elde etme gibi girişimcilerin işlerini ileriye taşımaları ve ekonomiye katkı sağlamaları için çeşitli seminerler düzenleyecek.

EY Türkiye Ülke Başkanı Metin Canoğulları bölgede gerçekleştirdikleri desteklerle ilgili yaptığı açıklamasında, bölgenin iyileşmesinde kamu kuruluşlarına ek olarak özel sektörün de önemli bir rol oynadığına inandıklarını söyledi. Bu bakış açısıyla, EY olarak ilk müdahalenin eğitim alanındaki destekleri olduğunu belirten Canoğulları, "Buna ek olarak, bölgenin kalkınması ve refahın sağlanabilmesinde girişimcilerin önemli katkılarının olduğunu biliyor ve bu doğrultuda girişimcilerin işlerini büyütmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda, Hatay’da EY Skills Lab projemizi başlatmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.