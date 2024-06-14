İstanbul'da Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan kazanın ardından oğlu ile birlikte ABD'ye kaçan Eylem Tok yakalandı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul’da Oğuz Murat Aci’nin yaşamını yitirdiği kaza sonrası ehliyetsiz oğlu ile birlikte ABD’ye firar eden Eylem Tok yakalandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı paylaşımda “ABD Adalet Bakanlığı yetkililerinden bugün aldığımız bilgiye göre Eylem Tok ve Cihantimur Tok ABD’de iade talebimiz kapsamında yakalanmışlardır.” ifadeleri kullanıldı..

Bakan Tunç, Eylem Tok ve oğlunun iade sürecini bakanlık olarak yakından takip ettiklerini belirtti.