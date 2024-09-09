Türkiye'de turizm denince akla gelen Çeşme'de haziran ve temmuz aylarında görülen zayıflama dikkat çekmişti. Eylül ayında fiyatların düşmesiyle doluluk oranlarının artması beklenirken işletmeciler yine umduğunu bulamadı.İZMİR (İGFA) - Türkiye’nin gözde tatil beldelerinden Çeşme Alaçatı, 2024 yaz sezonunda beklentileri karşılayamadı. Yaşanan müşteri azlığı, eylül ayında fiyatların düşmesine rağmen devam etti.

Alaçatı esnafı bu sezonun kötü geçtiğini belirtirken, sezonun sona ermesiyle birlikte bu yazın Alaçatı için hayal kırıklığı olduğunu ifade ettiler.

Çeşme Alaçatı’da özel bir beach işletmecisi olan Selim Gülen, bu yılın Çeşme için en zor sezonlardan biri olduğunu ifade etti. Gülen, “2024 yaz sezonu, Çeşme Alaçatı için en kötü sezonlardan biriydi. İnsanlar Yunan adalarını tercih etti. Temmuz ayında ortalama müşterimiz vardı fakat ağustosta beklediğimizi bulamadık. Eylül ayı ile birlikte sezon tamamen bitti.” şeklinde konuştu.