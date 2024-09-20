Eylül ayının gelmesi bahçelere renkli bir güzellik katıyor. Bahçıvanlar ve bitki meraklıları için eylül ayı soğuk havalara dayanıklı, dayanıklı ve uzun ömürlü bitkilerin ekimi için ideal bir dönem olarak gösteriliyor. Peki, eylül ayında hangi çiçekler ekilir?BURSA (İGFA) - Soğuk havalara dayanıklı olan menekşeler, eylül ayında ekildiğinde kış boyunca dayanıklılık gösteriyor ve ilkbaharda açan renkli çiçekleriyle bahçelere canlılık katıyor.

KASIMDA ÇİÇEK AÇAN KASIMPATI

Kasım ayında çiçek açan kasımpatılar, eylül ayında ekilebiliyor. Kasımpatılar, parlak renkleri ve dayanıklılıklarıyla sonbaharın en sevilen çiçekleri arasında yer alıyor.

SOĞANLI BİTKİLERİN AYI: EYLÜL

Soğanlı bitkiler için de eylül uygun bir ay. Sonbaharda toprağa ekilen lale ve sümbül soğanları, kış boyunca kökleniyor ve baharın gelişiyle birlikte açıyor.

SOĞUK HAVADA AÇAN ÇUHA ÇİÇEĞİ

Çuha çiçeği, soğuk havalarda da açabilen nadir çiçeklerden biri olarak öne çıkıyor. Eylül ayında ekildiğinde, kışın bile bahçelerde renkli bir görünüm sağlanabiliyor.

HOŞ KOKULU LAVANTA

Güzel kokusuyla bilinen lavanta, eylül ayında ekilebilecek diğer popüler bitkilerden

Bahçıvanlar eylül ayında ekilen çiçeklerin yalnızca sonbahar ve kış aylarında değil, ilkbaharda da bahçelere renk katacağını söylüyor. Bahçıvanlar ve bitkiseverler, bahçelerin yılın her dönemi canlı ve renkli kalabilmesi için doğru bitkilerin seçimine ve uygun bakımın önemine dikkat çekiyor.