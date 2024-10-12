Geçen eylül ayında Bursa-Yenişehir Havalimanı’nda toplam 13 bin 256 yolcuya hizmet verildi.Gürhan ADANA/BURSA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Bursa Yenişehir Havalimanı’nın 2024 yılı eylül ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Açıklamaya göre, Bursa Yenişehir Havalimanı’nda eylül ayında, iç hat yolcu trafiği 13 bin 45, dış hat yolcu trafiği 211 oldu. Böylece eylül ayında toplam 13 bin 256 yolcuya hizmet verildi.

Eylül ayında Bursa Yenişehir Havalimanı’na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda bin 664, dış hatlarda 6 olmak üzere toplamda bin 670’e ulaştı. Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise eylül ayında toplamda 151 ton oldu.

9 aylık (Ocak-eylül) döneminde ise Bursa Yenişehir Havalimanı’nda yolcu trafiği 152 bin 353, uçak trafiği 14 bin 701, yük trafiği (kargo, posta, bagaj) ise bin 666 ton olarak gerçekleşti.