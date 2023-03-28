Güzelbahçe Belediyesi bünyesinde çalışan, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesiyle emeklilik hakkı kazanan 20 belediye personeli emekli oldu.İZMİR (İGFA) - Milyonların beklediği Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesinin ardından Güzelbahçe Belediyesi’nden ayrılan çalışanlar ile Güzelbahçe Belediyesi arasında protokol imzalandı.

Sosyal Sigortalar Kurumu (SGK) işlemlerinin ardından Güzelbahçe Belediyesi ile protokol imzalanırken duygusal anlarda yaşandı. Emekli personelle bir araya gelen Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, imzalanan protokolün ardından işçilerle vedalaştı.

Bugüne kadar verdikleri hizmetlerden dolayı personele teşekkür eden Başkan İnce, "Belediyenin müdürlüklerinde çeşitli görevlerde yer aldınız. Yeri geldi birlikte sokakları süpürdünüz, yollara taş döşediniz. Yeri geldi Ramazan sofrasında vatandaşlarımıza hizmet verdiniz. En verimli yıllarınızda Güzelbahçe halkına hizmet ettiniz. Bugün sizlerle birlikte dört arkadaşımızda normal emekliliklerini istediler. Bu emeklerin alın terinin karşılığı ödenmez. Bundan sonraki yaşamınızda ailenizle sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir emeklilik diliyorum. Güzelbahçeli için çalıştınız, alın teri döktünüz. Şimdi huzurla Güzelbahçe’de emekliliğinizin tadını çıkartın" dedi.