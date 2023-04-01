İnsan Kaynakları ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Özdemir Erdal, EYT’lilere bir iyi bir de kötü haber verdi.herkesduysun.com/ (BURSA İGFA)

İnsan Kaynakları ve SGK Uzmanı Özdemir Erdal, 21 Nisan'da maaşlarını almayı bekleyen EYT'lilerin akıllarına takılan sorulara açıklık getirdi.

"DOĞRU VE SAĞLIKLI BİR HESAPLAMA VE ÖDEME OLMAYACAK"

Erdal, SGK üzerindeki iş yükü sonucu hesaplamalarda yanlışlıklar yapılabileceğini ve EYT’lilerin bu durumdan nasıl etkileneceğini şöyle anlattı:

"21 Nisan'da ödeme yapma vaadi çok iyimser bir tutumdur. Fakat ödemeler bu tarihte yapılsa bile doğru hesaplanma yapılamayabilir ve bu ileride büyük sorunlara neden olabilir"

‘HAK KAYBINA UĞRAYANLAR ÇIKABİLİR’

EYT başvurularının 2024 yılı sonuna kadar devam edebileceğini söyleyen İK ve SGK Uzmanı Özdemir Erdal , ‘Başvurusu onaylanan ve tahsilât numarası alanların ödemeleri her ay düzenli olarak yatırılacak. Fakat SGK hesaplamalarında yapılmış bir hata olduysa bu haklarını kaybetmekle karşı karşıya kalanlar çıkabilir’ uyarısında bulundu.