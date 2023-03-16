Eyüpsultan Belediyesi Başkanlık Binası Fuaye Alanı’nda Mühr-ü Nebi Hilye-i Şerif Sergisi açıldı.İSTANBUL (İGFA) - Eyüpsultan'da serginin açılışı Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken tarafından yapıldı.

Başkan Deniz Köken, Klasik Türk sanatlarına gönül vermiş çok değerli sanatçıların elinden çıkan, Hz. Muhammed'in (S.A.V.) mübarek vasıfları ile güzelliklerini anlatan eserlerin yer aldığı serginin açılışında yaptığı konuşmada, “Hem üç aylarımız hayırlara vesile olsun hem açacağımız Hilye-i Şerif sergimiz hayırlara vesile olsun. Haftaya inşallah Ramazan-ı Şerif ile müşerref olacağız. Biliyorsunuz bir afet yaşadık. Bu afetle ilgili o bölgede çalışmalarımız devam ediyor. Afette kaybettiklerimize gani gani rahmet diliyorum. Bir daha yaşanmaması için Allah’a dua ediyoruz. Dua ediyoruz ama duanın yanında fiili olarak da bir takım tedbirleri almamız gerektiğini biliyoruz. Allah Resulü’nün (S.A.V.) hayatında çok güzel örnekler var. Allah Kur’an-ı Kerim’in çoğu yerinde, Allah’ı sevmenin yolunun Allah Resulü’ne uymaktan geçtiğini buyuruyor. Sergide emeği geçen bütün arkadaşlarımıza ve değerli sanatçılarımıza teşekkür ediyoruz. Eyüpsultan kademe kademe sanat ve sanatçıların merkezi haline gelmeye devam edecek” diye konuştu.

Başkan Deniz Köken daha sonra sanatçılarla birlikte sergiyi gezerek bilgi aldı.

33 sanatçının 35 eserinin yer aldığı serginin 16 Nisan'da tarihine kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacağı kaydedildi.