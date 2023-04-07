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Hayati tehlikesi bulunmayan sürücünün vücudunda kırıklar olduğu bilgisine ulaşıldı.

Kazada sürücü M.H yaralanırken olay yerine Polis, İtfaiye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil Şerbetçiotu İşleme Fabrikası'nın korkuluklarını kırıp duvara çarparak durdu. Sedat CEYLAN / BİLECİK (İGFA) - Alınan bilgiye göre Pazaryeri ilçe merkezine seyir halinde olan M. H idaresinde 11 AYY plakalı otomobil Otgül Koop Şerbetçi Otu işleme fabrikası yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu fabrikanın korkuluklarını kırıp duvara çarptı.

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