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Kanonun alabora olması sonrası can pazarı yaşanan olayda sporcuların imdadına Büyükşehir güvenlik ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri yetiştiKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli’de hakim olan fırtınalı hava az daha faciaya neden oluyordu. Antrenman yapmak için İzmit Körfezi’ne açılan İzmit Yelken Kulübü sporcuları Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.

İzmit Yelken Kulübü sporcularının kullandığı kano hava muhalefeti nedeniyle Sekapark açıklarında alabora oldu. Olayı fark eden Büyükşehir güvenlik ekipleri, can simitleri atarak iki sporcuyu dalgalı sudan çıkarmayı başardı. Sürüklenerek iskelenin altına kadar gelen sporcu da Büyükşehir ekipleri tarafından kurtarıldı. Kano üzerindeki son sporcu ise Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin çabaları sonucu güvenli noktaya taşındı. Güvenli noktaya taşınan sporcuların çevredeki kafelerden sağlanan polarla ısınmaları sağlandı.

ACİL DURUMLAR DIŞINDA DIŞARI ÇIKMAYIN

AFAD, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Kocaeli Valiliği, hafta içi yaptıkları açıklamalarla sağanak yağış ve fırtına uyarısı yaparak vatandaşları dikkatli olmaya çağırmıştı. Büyükşehir yetkilileri ise vatandaşların yapılan çağrıya kulak vermesini ve acil durumlar dışında kapalı alanlardan çıkılmaması gerektiğini vurguladı.