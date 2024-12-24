Ticaret Bakanlığı'nca denetimlerde uygulanan idari para cezaları, 1 Ocak 2025 itibariyle yüzde 43,93 oranında artırıldı.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı, denetimlerde kestiği cezaları yeni yıl dolayısıyla yeniden değerleme oranında artırıyor.

Yeni yılda fahiş fiyat artışı yapan işletmelere 1 milyon 439 bin 300 liraya kadar, tüketicinin mallara ulaşımını engelleyici faaliyete bulunanlara da 17 milyon 271 bin 600 liraya kadar idari para cezası verebilecek.

Sebze ve meyve ticaretinde piyasada darlık oluşturmak, fiyatların yükselmesine sebebiyet vermek ve bu amaçla propaganda yapılması veya benzeri davranışlarda bulunması halinde 2024 yılında 123 bin 213 TL idari para cezası uygulanırken, 2025 yılında uygulanacak idari para cezası 177 bin 340 lira olacağı bildirildi.

Reklam Kurulu tarafından aldatıcı ve yanıltızı reklamlar ve haksız ticari uygulamalara 2025 yılında 79 bin 161 lira ile 31 milyon 808 bin 530 lira arasında cezai işlem uygulanabileceği, tüketicinin korunması kapsamında fiyat etiketi ve fiyat listelerine ilişkin olarak her bir aykırılığa ise 2025 yılında 3 bin 166 lira idari paras cezası uygulanacağı kaydedildi.