Ticaret Bakanlığı asgari ücret zammının açıklanmasından sonra fahiş fiyat uygulayan işletmelere 3 gün içerisinde 10 milyon lira idari para cezası uyguladı.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı, asgari ücret zammının açıklanmasından sonra fahiş fiyat uygulayan işletmeleri denetlemeyi sürdürüyor. 

Bu kapsamda 3 günde 10 milyon lira idari para cezası uygulandı. 81 ilde 4 bin 378 markette 397 bini aşkın ürün denetlendi, en çok ceza uygulanan il İstanbul oldu.

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, 81 ilde denetimlerin sürdüğü belirtilirken, incelenen 397 bin 198 üründen 5 bin 125 tanesinde ihlal tespit edildiği kaydedildi.

Yapılan teftişler sonucu, fahiş fiyat uygulayan işletmelere 3 gün içerisinde 10 milyon lira idari para cezası kesildi.

En çok cezai işlem uygulanan il 4 milyon 670 bin 600 lira ile İstanbul oldu. İstanbul'u Ankara ve Bursa takip etti.

Bu arada denetimler kapsamında 2 bin 668 firmaya haksız fiyat soruşturması başlatıldı.

Kaynak: igf