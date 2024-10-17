Tüketicilerden fazla ücret, masraf ve komisyon tahsil eden finansal kuruluşlara toplamda 3 milyar 184 milyon TL ceza uygulandı.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin menfaatlerini korumak amacıyla, finans kuruluşlarının tüketicilerden tahsil ettiği faiz dışı ücret, masraf ve komisyonlarla ilgili olarak incelemeler başlatmıştı.

Ticaret Bakanlığı Müfettişlerince yapılan denetimlerde, finansal kuruluşlarca EFT, havale, FAST, kıymetli maden ve uluslararası fon transferi, başka finans kuruluşlarının ATM kullanımı, kiralık kasa işlemleri ile nakit avans ve taksitli nakit avans işlemlerinde tüketicilerden fazla ücret tahsil edilmesi, üçüncü kişilere ödenilen tutarlardan daha fazla masraf ve komisyonun tüketicilere yansıtılması, ayrıca uygulamaya konan ücret değişikliklerinin bildirilmemesi şeklindeki uygulamalar ile tüketici mağduriyetine sebebiyet verildiği tespit edildi.

Bu kapsamda, tüketicilere yaşatılan bu mağduriyetler dolayısıyla, denetim kapsamına alınan finansal kuruluşlara toplam 3 milyar 184 milyon 471 bin 852 TL tutarında idari para cezası öngörüldü.

Ayrıca, bu finansal kuruluşlar tarafından fazla tahsil edilen ücretlerin tüketicilere iadesine yönelik gerekli çalışmaların da başlatıldığı öğrenildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, finans sektörünün mevzuata uyum durumlarının kontrolü ile birlikte hem vatandaşların menfaatlerini korumak, hem de tüketici memnuniyetini sağlamak adına çalışmalara azami hassasiyetle devam edileceği kaydedildi.

