Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 'Boykot' adı altında faşist fikirlerini dikte edenler eseriyle gurur duysunlar” diyerek CHP'nin çağrısını sert dille eleştirdi.ANKARA (İGFA) - İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından CHP’nin boykot çağrısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Başkan Altun, paylaşımında, "Ana muhalefet’ partisi genel başkanının sürekli yapmış olduğu sözde boykot çağrılarının işletmelere yönelik şiddet eylemleri boyutuna geçmesi, bu çağrıların amacının aslında ne olduğunu hepimize anlatıyor" diyerek, "Halkı yerli ve millî şirketlere karşı kışkırta kışkırta, tahrik ede ede sebep oldukları bu tablo Türkiye’ye hiç ama hiç yakışmayan ancak kendileriyle kolaylıkla özdeşleşen bir sonuçtur. ‘Boykot’ adı altında faşist fikirlerini dikte edenler eseriyle gurur duysunlar! Ama şunu bilsinler ki Türk Milleti bu vandallıklara asla müsade etmeyecek, şiddete, ayrımcılığa ve faşist uygulamalara geçit vermeyecektir!” ifadelerini kullandı.