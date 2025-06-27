Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “Fuat Sezgin’in Mirası: Bilim Diplomasisi ile Köprüler Kurmak” panelinde, Prof. Dr. Fuat Sezgin’in bilimsel mirasının dünyaya tanıtılmasında bilim diplomasisinin önemini vurguladı.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen “Fuat Sezgin’in Mirası: Bilim Diplomasisi ile Köprüler Kurmak” kitabının tanıtım ve panel programında konuştu.

Altun, panelin hayırlara vesile olmasını dileyerek, Prof. Dr. Fuat Sezgin’in bilimsel mirasının küresel çapta daha iyi anlaşılması için çalıştıklarını belirtti.

Altun, İletişim Başkanlığı’nın kamu diplomasisi faaliyetlerini aktif bir şekilde sürdürdüğünü ve bilim diplomasisini bu çalışmaların ayrılmaz bir parçası olarak gördüklerini ifade etti. Prof. Dr. Fuat Sezgin’i eşsiz bir değer olarak nitelendiren Altun, “Onun mücadelesi ve bilimsel mirası, bilim diplomasisi aracılığıyla dünyada daha geniş kitlelere ulaştırılacak” dedi.

Panele katılımından dolayı İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı Mütevelli Heyet Üyesi Necmeddin Bilal Erdoğan’a ve katkı sunan herkese teşekkür eden Fahrettin Altun, bu tür etkinliklerin Türkiye’nin bilim ve kültür alanındaki küresel etkisini artırmaya yönelik önemli adımlar olduğunu vurguladı.