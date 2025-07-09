Gazeteci Fuat Uğur, Burhanettin Duran’ın Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı olarak atandığını öne sürerek tebrik mesajı paylaştı.ANKARA (İGFA) - Gazeteci Fuat Uğur, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Dışişleri Bakan Yardımcısı olan Burhanettin Duran’ın 7 yıldır Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı olarak görevde bulunan Prof. Dr. Fahrettin Altun'un yerine atandığını iddia etti.

Gazeteci Uğur, “Yeni İletişim Başkanı olarak Burhaneddin Duran hayırlı olsun. Tebrik ederim” ifadelerini paylaşarak Duran’ı tebrik etti.

Yeni İletişim Başkanı olarak Burhaneddin Duran hayırlı olsun. Tebrik ederim. @burhanduran — Fuat Uğur???????? (@FUATUGUR) July 9, 2025

Resmi Gazete’de henüz bir doğrulama olmamasına rağmen, iddia Ankara kulislerini hareketlendirdi. İddia, sosyal medyada geniş yankı bulurken, resmi makamlardan konuyla ilgili bir açıklama bekleniyor.

Hatırlanacağı gibi İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 25 Temmuz 2018 tarihinden bu yana görevdeydi.