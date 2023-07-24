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Altun'un paylaşımında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ayasofya-i Kebir’e hitabının bulunduğu video da yer aldı.

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Altun, paylaşımında “Üstat Necip Fazıl Kısakürek "Ayasofya açılacak" demişti. Üstadın bu hayalini gerçekleştirmek, Ayasofya'yı zincirlerinden kurtarmak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a nasip oldu. Hamdolsun.” İfadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ayasofya-i Kebir Camii’nin yeniden ibadete açılışının 3. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu ANKARA (İGFA) - İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından Ayasofya-i Kebir paylaşımında bulundu.

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