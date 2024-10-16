İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Malatya’da bugün meydana gelen depremle ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Altun, medya kuruluşlarından sansasyon ve dezenformasyondan uzak durmalarını istedi.ANKARA (İGFA) - İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerini iletti.

"Şu ana kadar deprem sebepli herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiş olup, ilgili birimlerimizin her biri kendi alanlarında tarama faaliyetlerini sürdürmektedir" diyen Altun, paylaşımında, depremle ilgili özellikle medya kuruluşlarının sansasyon ve dezenformasyondan uzak, sorumlu yayıncılık bilinciyle hareket etmelerini beklediğini yineledi.