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Türkiye'nin önde gelen online fal hizmetlerinden biri olan Çilek Fal, Tam 135'ten fazla gerçek yorumcu ile iş birliği yaparak, farklı fal çeşitlerini kullanıcılarına sunuyor.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye’nin önde gelen online fal hizmetlerinden biri olan Çilek Fal, Tam 135’ten fazla gerçek yorumcu ile iş birliği yaparak, farklı fal çeşitlerini kullanıcılarına sunuyor. Kahve falı, tarot falı, aşk falı gibi birçok farklı fal seçeneğiyle hizmet veriyor.

Müşterilerinin gizliliğini ön planda tutarak, herhangi bir detayı atlamadan, özenle fal yorumları gerçekleştiren Çilek Fal, haftanın her günü ve günün her saati, canlı fal seansları imkanı sunuyor. Whatsapp veya telefon üzerinden iletişime geçerek, seçtikleri fal türüne göre canlı fal deneyimi yaşamak isteyenlere ayrıcalıklı hizmet veriyor. Gizlilik, güvenilirlik ve gerçekçi yorumlarla Çilek Fal, fal baktırmak isteyenler için tercih edilebilecek bir platformdur.