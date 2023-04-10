Bunlar da ilginizi çekebilir

O anlar vatandaşların cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Taksiciye kaldırım taşı ile dehşeti yaşattı, 23 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı

Taksiciye kaldırım taşı ile dehşeti yaşattı, 23 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı

Olay, dün Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Karaalioğlu Parkı’ndaki falezlerde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen genç bir kadın falezlerden denize atladı. Çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber verirken, 3 genç falezlerin denizle buluştuğu kayalık kısma gelerek kadınla konuşmaya başladı. Gençler, tehlikeli olmasına rağmen imece usulü birbirlerine tutunarak denizde yüzmekte zorlanan kadını elinden tutarak kayalığa çıkardı.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.