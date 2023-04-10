Olay, dün Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Karaalioğlu Parkı’ndaki falezlerde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen genç bir kadın falezlerden denize atladı. Çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber verirken, 3 genç falezlerin denizle buluştuğu kayalık kısma gelerek kadınla konuşmaya başladı. Gençler, tehlikeli olmasına rağmen imece usulü birbirlerine tutunarak denizde yüzmekte zorlanan kadını elinden tutarak kayalığa çıkardı.
O anlar vatandaşların cep telefonu kamerasınca kaydedildi.