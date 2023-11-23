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Sabancı Vakfı Fark Yaratanlar Programı, Türkiye’nin yeni Fark Yaratanlarını bulmak için 15. Sezon başvurularını almaya devam ediyor. Programa, www.farkyaratanlar.org adresi üzerinden 30 Kasım 2023 gün sonuna kadar başvuru yapılabileceği gibi aday da önerilebiliyor.İSTANBUL (İGFA) - Sabancı Vakfı’nın 2009 yılından bu yana, Türkiye’de toplumsal gelişmeye katkıda bulunan bireylerin ve kurumların yaptıkları çalışmalarla oluşturdukları etkileri görünür kılmak ve topluma ilham vermek amacıyla yürüttüğü “Fark Yaratanlar” programının 15. Sezon başvuruları sürüyor.

Yeni dönemdeki Fark Yaratanlarını arayan programın başvuruları, 30 Kasım 2023 gün sonuna kadar www.farkyaratanlar.org adresi üzerinden gerçekleşiyor.

Fark Yaratanlar Programı’na 14 yılda 14 bine yakın başvuru aldıklarını belirten Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, “Sabancı Vakfı Fark Yaratanlar Programı, 2009 yılından bu yana, 46 şehirden toplumsal sorunlara yenilikçi çözümler üreten 210 birey ve kurumu Türkiye’ye tanıttı. Seçilen çalışmaların yarattığı etkiyi gördükçe de gurur duyuyoruz. Bu program ile Türkiye’de toplumsal gelişmeye katkıda bulunan bireylerin ve kurumların yaptıkları çalışmalarla yarattıkları etkiyi görünür kılmayı ve topluma ilham vermeyi amaçlıyoruz. 14 yılda, 81 ilden 14 bine yakın başvuru aldık. Bu yıl da birbirinden değerli kişi ve kurumların programımıza başvuru yapması mutluluk verici. Kalan zamanda da şikâyet etmek yerine harekete geçen kişi ve kurumların başvurularını veya çalışmalarıyla fark yarattığı düşünülen adayların önerilmesini heyecanla bekliyoruz.” dedi.