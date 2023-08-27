Son zamanlarda birçok WhatsApp kullanıcısının karşılaştığı farklı ülke numaralarından gelen aramalara ilişkin açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Burhan Pektaş, bu aramaların çeşitli dolandırıcılık ve kötü niyetli faaliyetlerle ilişkilendirildiği konusunda somut deliller bulunduğunu söyledi.İSTANBUL (İGFA) - Üsküdar Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Biyoinformatik Yüksek Lisans Programı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Burhan Pektaş son zamanlarda WhatsApp kullanıcılarına farklı ülke numaralarından sık sık gelen aramalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

WhatsApp üzerinden farklı ülke numaralarından sık sık gelen aramalarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Burhan Pektaş, “WhatsApp aracılığıyla farklı ülke numaralarından yapılan sık aramalarla ilgili arama modellerini anlamak için arama motoru sorguları, sosyal medya tartışmaları veya çevrimiçi forumlar gibi çeşitli veri kaynaklarına bakılabilir.” dedi.

Aramaların sıklığını ve kaynağını belirlemenin, arama günlüklerinin ve meta verilerinin analiz edilmesini gerektirdiğini ifade eden Pektaş, “WhatsApp'ın kendisi bu düzeyde ayrıntılı bilgi sağlamayabilir. Ancak telekomünikasyon hizmet sağlayıcıları, arayan numaraların ülke kodları da dahil olmak üzere konum bilgileriyle, gelen arama verilerini potansiyel olarak izleyebilir. Arama günlüklerini ve bunların kaynak ülke kodlarını inceleyerek aramaların en sık hangi ülkelerden yapıldığını belirleyebiliriz. Bir coğrafi analiz, bu çağrıların kaynaklandığı bölgelere ilişkin öngörüler sağlayabilir. Belirli ülkeler veya bölgelerle ilgili belirli kalıpları ortaya çıkarabiliriz. Diğer taraftan zaman damgalarını ve arama sıklığını analiz etmek, aramalardaki kalıpları belirlemeye de yardımcı olabilir. Örneğin, günün belirli saatlerinde bu aramaların daha yaygın olduğunu veya aramaların belirli aralıklarla gerçekleştiğini fark edebiliriz. Arama sürelerini, kapatma modellerini veya yanıtları incelemek, istenmeyen aramalar, telefonla pazarlama veya gerçek aramalar arasında ayrım yapmamıza imkan sağlar. Çağrı davranışı analizi, bu çağrıların arkasındaki amacı tam olarak belirlemek için gereklidir.” şeklinde konuştu.

SOMUT DELİLLERE GÖRE BU ARAMALAR DOLANDIRICILIK VE KÖTÜ NİYETLİ FAALİYETLERLE İLİŞKİLİ

Farklı ülke numaralarından yapılan aramaların ‘uluslararası iletişim’, ‘iş ve müşteri hizmetleri’, ‘küresel pazarlama ve satış’, ‘gizlilik ve güvenlik’ gibi çeşitli amaçlar taşıyabileceğini dile getiren Prof. Dr. Burhan Pektaş, “Ancak farklı ülke numaralarından yapılan aramaların çeşitli dolandırıcılık ve kötü niyetli faaliyetlerle ilişkilendirildiği konusunda somut deliller bulunuyor. Dolandırıcılar, güvenilir bir kurumdan geliyormuş gibi davranarak insanları kandırmak ve hassas bilgiler veya para elde etmek için sahte ödüller sunmak gibi eylemleri genellikle uluslararası numaraları kullanarak gerçekleştirir. Diğer taraftan, bu kişiler, kimlik avı saldırıları başlatmak için uluslararası numaraları kullanabilir ve bireyleri kandırarak parolalar, kredi kartı bilgileri veya sosyal güvenlik numaraları gibi kişisel bilgileri ifşa etmeye çalışabilir.” dedi.

GELİŞEN GÜVENLİK RİSKLERİNDEN KORUNMAK İÇİN TETİKTE OLMAK GEREKİR

Farklı ülke numaralarından gelen çağrıların sayısındaki artışın, sosyal mühendislik saldırıları ve kimlik avı girişimleri dahil olmak üzere potansiyel güvenlik risklerinin bir göstergesi olabileceğine dikkat çeken Prof. Dr. Burhan Pektaş, “Kötü niyetli etkinliğin kesin bir kanıtı olmasa da, kesinlikle endişe uyandırmalı ve sizi ihtiyati tedbirler almaya sevk etmeli. Dolandırıcıların ve saldırganların taktiklerini sürekli olarak uyarladığını unutmayın. Bu nedenle, gelişen güvenlik risklerinden korunmak için tetikte olmak gerekir.” uyarısında bulundu.

Pektaş, farklı ülke numaralarından sık sık arama alanların ve herhangi bir kötü niyetten şüphelenenlerin dikkatli olması gerektiğinin altını çizdi.