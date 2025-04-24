AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, Artvin Ticaret Borsası’nı ziyaret etti.Bayram SARAYOĞLU / ARTVİN (İGFA) - AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, beraberinde AK Parti İl Başkanı Ali Semih Aydemir ile gerçekleştirdiği ziyarette, Artvin Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Osman Akyürek ve yönetim kurulu üyeleriyle kentin ekonomik gelişimi ve yürütülen projelere dair değerlendirmelerde bulunuldu.

Milletvekili Çelik, yeni kurulan bir borsa olan Artvin Ticaret Borsası'nın kentte üretimden tüketime, üretimden pazara kadar ekonominin canlanması adına önemli işler yapacağına inancının tam olduğunu söyledi. Ürünlerin kıymetlendirilmesi, çeşitlendirilmesi ve değerlendirilmesi noktasında borsaların önemli işler yaptığına değinen Çelik, Artvin'de de ticari kalkınmada borsanın önemli bir rol üstleneceğini kaydetti.

Kendi kendine yeten, kendi sorunlarını kendi sınırlarında çözen bir il olma noktasında adım atmaya devam edeceklerini kaydeden Milletvekili Çelik, "Artvin’de Ticaret Borsası'nın kurularak çalışmalara başlaması bu adımlardan biri. Yakın gelecekte sektörel anlamda bazı yönelişler Artvin'de gerçekleşecek. Borsa demek üretim demek, ticari faaliyet demek" diye konuştu.

Bazı şehirlerin büyük bir köy olmaması için şehir gibi yönetilmesi gerektiğini ifade eden Çelik, "Artvin küçük bir şehir ama potansiyeli çok yüksek. Türkiye'nin neresine giderseniz gidin bu coğrafyadan gitmiş aydın bir kesim görürsünüz. Artvin'i 170 bin kişiyle sınırlandırmak doğru değildir. Her yerde bu şehrin geleceği için söz söyleyecek insanımız var. Bu potansiyeli de kullanmalıyız ve planlı büyüyen bir şehir olmalıyız. Artvin'de ciddi üretim yapan firmalar var. Çoğu bireysel. Kolektif olsa daha güzel işerler ortaya çıkacak. Üretim alanlarını doğru belirlememiz gerekiyor." ifadelerine yer verdi.

Bu arada Artvin Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Osman Akyürek ise Artvin Ticaret Borsası’nın kurulmasına öncülük eden Faruk Çelik'e emeklerinden ve ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Kentte 36 yıl sonra Artvin Ticaret Borsası’nın kurulmasıyla buradaki iş insanlarının hem zaman hem de finansal olarak rahatlayacağını anlatan Akyürek, kentin sosyal ve ekonomik hayatına katkı sunma sorumluluğu ile çalışmalara başladıklarını dile getirdi. Ziyaret, karşılıklı iyi dilekler sunularak sona erdi.