AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, “Türkiye ile Irak arasında bulunan ticari ilişkilerin geliştirilmesi ve Irak’ın son yıllardaki ekonomik istikrarının ileriye dönük bir çizgide seyretmesinde Türkiye’nin rolünün daha fazla olması Irak’ın faydasına olacaktır.” dedi.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile birlikte çeşitli programlar dâhilinde komşu ülke Irak’a gerçekleştirmiş olduğu ziyaretlere ilişkin açıklamalarda bulundu. İlk ziyaretlerini Irak’ın başkenti Bağdat’a gerçekleştirdiklerini belirten Kılıç, “Türkiye-Irak Genel Ticaret ve Müteahhitlik Heyeti Programı’nda yaklaşık 150 işadamı ve heyetlerle toplantılar gerçekleştirildi.

Çok sayıda Türk firmasının yer aldığı özellikle yuvarlak masa toplantılarında iki ülke firmaları arasında yapılan görüşmeler ve bu görüşmelerdeki fikir uyumu umut verici oldu. Ülkemizde bulunan firmaların tecrübe ve kullandıkları ileri teknoloji Irak’ta yapılacak birçok projede kullanılmaya hazır olduğunu gördük. Yeniden imar edilen bir ülke konumunda olan Irak’ın ikili ilişkilerimizin olumlu geçmesi sayesinde çok daha hızlı şekilde yenilenmeye doğru gideceği aşikardır.” ifadelerini kullandı.

KALKINMA YOLU PROJESİ VE FAW LİMANI PROJELERİ’NE BÜYÜK ÖNEM VERİLMEKTEDİR

Türkiye Cumhuriyeti olarak komşu ülke Irak halkının en zor zamanlarında yanlarında yer aldıklarını kaydeden Kılıç” Onlara destek olduk, yuva olduk. Geldiğimiz günde ise Irak’ın kendini toparlamasıyla birlikte kardeşlik hukukumuzun da oluşması neticesinde iş fırsatlarının iki ülke arasında olumlu oluşması kadar doğal bir süreç olamaz. Buna istinaden Türkiye’nin Irak’ta yapımına devam edilen Kalkınma Yolu ve Fav Limanı projelerine bakanlığımız büyük önem vermektedir. Bu projeler hem iki ülke arasındaki sıcak ilişkilerin hem de bölgesel ticaretin gelişimine büyük katkıları olacaktır. Irak’ın istikrara kavuşması halinde önemli bir potansiyel ülke haline geleceğini yakinen görmekteyiz. Bu konuda Irak’la ticari ilişkilerimizin daha da genişlemesi için iş adamlarımızın atacağı her adımı destekler nitelikteyiz. Alt yapı ve modern binaların yapımına ilişkin iş adamlarımızın önemli yatırımları bulunmaktadır. İnşallah Nisan ayında yapılan ticari anlaşmaların devreye girmesiyle ikili ticari ilişkiler konusunda yeni iş alanları oluşturulacaktır" diye konuştu.

TÜRKİYE IRAK’IN AVRUPA'YA AÇILAN PENCERESİDİR

Görüşmelerin ikinci ayağı Irak’ın önemli şehirlerinden birisi olan Basra’da gerçekleştiğine dikkat çeken Kılıç”. Liman kent konumunda olan Basra’nın imarına ve istikralı bir şekilde gelişmesine büyük önem verildi. Basra’nın Faw Limanı’ndan başlayan Kalkınma Yolu projesi, Irak ve bölge için tarihi bir proje niteliğindedir. Basra Türkiye’nin Körfez ile ilişkilerinde başlangıç noktasını oluşturmaktadır. Türkiye ise Sayın Bakanımızın dediği gibi Irak’ın Avrupa’ya açılan penceresidir. Bu nedenle Basra’nın kalkınmasında Türkiye’nin büyük katkıları olacaktır. Irak’ta istikrar ve güven ortamı olduğu sürece yatırımlarımız artarak devam edecektir. İş adamları arasında yapılan iş görüşmelerinin olumlu olmasıyla birlikte Irak’a resmi temaslar ve ticari gezilerimiz devam edecektir.” açıklamasında bulundu.