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United Payment banka dışında FAST sistemine dahil olan ilk e-para şirketlerinden biri oldu .İSTANBUL (İGFA) - Ülkenin ve bölgenin en büyük para transferi operasyonunu yürüten United Payment, bankalar arası her saat hızlı para transferi yapılmasını sağlayan FAST sistemi için onay alan ilk e-para şirketlerinden biri oldu.

United Payment kullanıcıları da bundan böyle 20 bin TL üst limitli para transferi işlemlerini, IBAN numarasına gerek duymadan ışık hızında gerçekleştirebilecek.

Konuyla ilgili açıklama yapan United Payment CEO’su İlker Sözdinler, Türkiye'nin nakitsiz toplum ve finansal demokratikleşme alanında gerçekleştirdiği tüm çalışmaları gönülden desteklediklerini belirtti.

Uluslararası para transferi alanında dünya devleriyle işbirliği yapıyor ve sadece Türkiye’de değil tüm bölgede çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyleyen Sözdinler, "Genç, dinamik, yüksek kabiliyetli ekibimiz ve ülkemize katma değer sunan yeniliklerimizle ekosistemi büyütmek için elimizden geleni yapmayı sürdürüyoruz. Bu anlamda, Merkez Bankası’nın ödeme ve e-para kuruluşlarını FAST sistemine dahil etme yönündeki düzenleme kapsamında yer alan ilk şirketlerden biri olduğumuz için mutluyuz. Bu düzenleme ile hizmet verdiğimiz cüzdan kullanıcıları 7/24 fast ile ödeme hizmetinden faydalanabilecek. Ayrıca bir banka gibi müşterilerimizin kullanabilecekleri hesap açabildiğimiz, IBAN sağlayabildiğimiz için para alıp göndermek çok kolay olacak. Ülkemizin ödemeler sisteminde bu tip rekabeti artıracak düzenlemeler sayesinde dünyada üst sıralara yükseleceğine ve müşteri hizmet kalitesinin de artacağına inanıyoruz” diye konuştu.

Merkez Bankası’nın Liralaşma stratejisi kapsamında dijital ekonomi yol haritasının önemli bir unsuru olan FAST Sistemi'nin kapsam ve kapsayıcılığını artırmak için hayata geçirdiği uygulama sayesinde, United Payment kullanıcıları bir banka gibi doğrudan para transferi yapabilecek.