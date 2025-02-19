Kocaeli'de Gölcük Kent Konseyi 13. Dönem Olağan Genel Kurulu’nda yapılan seçimde, aynı zamda Türkiye Kent Konseyi Genel Sekreteri olan Fatih Bayram, Gölcük Kent Konseyi Başkanı oldu.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Gölcük Kent Konseyi 13. Dönem Olağan Seçimli Genel Kurulu, geniş bir katılımla gerçekleştirildi. Gölcük Kazıklı Kervansarayı Kültür Yapısı’nda gerçekleşen seçime; Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Berna Abiş, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Türkiye Kent Konseyleri Birliği Başkanı Hasan Soygüzel, 12. Dönem Gölcük Kent Konseyi Başkanı Dr. Metin Şentürk, Türkiye Kent Konseyi Genel Sekreteri olan Fatih Bayram, ilçelerin kent konseyi üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

YİNE ÖNEMLİ İŞLERE İMZA ATILACAĞINA İNANCIM TAM

Genel kurulun açılışında söz alan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “1923-2023 Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk yüzyılı tamamlandı. Yeni yüzyılda, yeni Gölcük vizyonu oluşturmak açısından Kocaeli Üniversitesi ve Gölcük Belediyesi işbirliğinde yine önemli işlere imza atılacağına inancım tam. Bu zamana kadar gerek başkan olarak, gerek yürütme kurulu üyesi olarak bu kente hizmet veren, kentin daha iyi noktaya gelmesi için komisyonlarda da görev alan tüm kent konseyi yürütme kurulu, meclis başkanlarımız ve üyelerine teşekkür ediyorum. Yeni seçilecek başkan ve yürütme kuruluna da üstün başarılar diliyorum” dedi.

YAPILAN ÇALIŞMALAR GELECEĞE YOL GÖSTERECEK

Geriye dönüp baktığımızda Gölcük Kent Konseyi ile yaptığımız başarılı çalışmaları çok sayıda kitapta görüyoruz. Gölcük’teki özellikle Osmanlı döneminden kalan yapıların tamamının bir analizi yapıldı, fotoğrafları çekildi, projeleri hazırlandı. Bundan belki 100 sene sonra önemli bir kısmı belki olmayacak ama Kocaeli Üniversitesi, Kent Konseyi ve Gölcük Belediyesi’nin iş birliğinde hazırlanan o kitaplar günümüzden geleceğe bir yol gösterecek” diye konuştu.

HERKESİN SESİNE KULAK VERECEĞİZ

Daha sonra söz alarak önceki dönem yönetimine teşekkür eden Fatih Bayram, “Kent Konseyimiz, geçmiş dönemlerde olduğu gibi bu dönemde de kentimizin ihtiyaçlarını belirleyip, sorunlarına çözüm üreteceğimiz bir yapı olacaktır. Bugün birlik ve beraberliğin en güzel örneğini sergiliyoruz. Çünkü biliyoruz ki Gölcük için atılacak her adım, bir kişinin değil hepimizin ortak katkısıyla anlam kazanır. Gölcük Kent konseyi olarak katılımcılığı daha da arttırarak herkesin sesine kulak vereceğiz ve çalışacağız” şeklinde konuştu.

GÖLCÜK KENT KONSEYİNDE YENİ BAŞKAN BAYRAM

Konuşmaların ardından önceki dönem Gölcük Kent Konseyi Yürütme Kurulları üyelerine plaket taktim edildi. Plaket Törenin ardından yapılan seçimde Fatih Bayram, Gölcük Kent Konseyi Başkanı oldu. Bayram başkanlığında oluşan Gölcük Kent Konseyi’nin Yürütme Kurulunda ise; İbrahim Uzuner, İsmet Ormancıoğlu, Prof. Dr. Arif Özkan, Dr. Gürsel Gökmen, Caferi Tayyar Mert, Müzeher Değer, Necmi Kocaman, Mehmet Şener, Bekir Tülü, Murat Can, Fikret Gürel, Zekeriya Tiryaki, Hakan Bıçakcı, Kadın Meclis Başkanı Nurten Turnalı ve Kültür Sanat Meclisi Başkanı Naz Camkıran görev alacak.