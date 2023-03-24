Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan, Cumhur İttifakı'na katılma kararı alarak, adaylıktan çekildiğini basın açıklamasıyla duyurdu. Erbakan, "Talep ettiğimiz konularda uzlaşmaya vardık" dedi.ANKARA (İGFA) - Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan, Cumhur İttifakı'na katılma kararı sonrası basın açıklaması yaptı.

Erbakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetiyle Külliye'de bir araya geldiklerini ifade ederek, "Talep ettiğimiz konularda uzlaşmaya vardık. Partimizin taleplerinin iktidar olunması halinde uygulanacağı konusunda bizzat Cumhurbaşkanı ile anlaşmaya vardık. Karşı bloğun (Millet İttifakı) ülkemize fayda sağlamayacağını görmemiz de bu kararı almamızda etkili oldu.

Cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecimizi sonlandırdık" dedi.

"Yeniden Refah tüm seçim bölgelerinde yine kendi amblemimizle kendi adaylarımızla ancak Cumhur İttifakı çatısı altında seçimlere girme kararı almış bulunuyoruz" diyen Erbakan, "Sayın Cumhurbaşkanımız da önümüzdeki hafta genel merkezimize ziyarette bulunacaklar, kamuoyuna açıklamalarda bulunacağız. Cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecimizi sonlandırmış bulunuyoruz. Bir kez daha destekleyenlere teşekkür ediyorum" diye konuşarak mutabakat metnini basına gösterdi.