Fatih’te bir kadının cep telefonunu çalan kapkaççı, çevredeki vatandaşlar tarafından yakalandı. Şüphelinin yakalanma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay cumartesi günü saat 19.30 sıralarında Fatih Sirkeci Hoca Paşa Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre şüpheli bir kişi, yolda yürüyen kadının elindeki telefonu çalarak kaçmaya başladı. Cep telefonu çalınan kadının çığlık attığını duyan vatandaşlar, hırsızı koşarak yakaladı. Kapkaççı yakalandıktan sonra polis ekiplerine teslim edildi.

"10 dakika içinde götürdüler"

Olayı gören Esnaf Murat Tan, “Köşedeki bankanın oradan kadınlar geçerken, takip etmişler galiba cebinden telefonu ya da cüzdanı çalmışlar. Koşarken kadınlar bağırıyor, vatandaşın biri de genç bir arkadaş bu tarafa gelirken şurada yakaladı. Üstüne bindiler polisler geldi, güvenlik görevlileri geldi, yakaladılar. Gurbetçiydiler, polisler en geç 10 dakika içinde götürdüler” dedi.