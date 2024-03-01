Seçim çalışmalarını yoğun bir tempoda sürdüren Yeniden Refah Partisi Darıca Belediye Başkan Adayı Fatma Kurtuluş, seçimi kazanmaları halinde öncelikli olarak erken uyarı sistemini hayata geçireceklerini söyledi. Kurtuluş, “Bugün deprem olsa acil eylem planı toplanma alanları mevcut değil. Bu kapsamda hem acil eylem planını hem de halkın ekmek ihtiyacını karşılayacak periferde çelik konstrüksiyondan ekmek fabrikasını inşa edeceğiz” dedi.KOCAELİ (İGFA) - Yeniden Refah Partisi Darıca Belediye Başkan Adayı Fatma Kurtuluş, Darıca’nın ve bölgemizin tüm sorunlarıyla ilgili gerçekleştireceği projelerini vatandaşlara anlatmaya devam ediyor. Vizyoner kimliği ile Darıcalı vatandaşlardan yoğun ilgi gören Kurtuluş, vatandaşların can güvenliği için önemli adımlar atacaklarını söyledi. Ülkemizin deprem kuşağında olduğunu hatırlatan Kurtuluş, göreve geldiklerinde uzman kadrolarla hazırlayacakları erken uyarı sistemi ile riski en aza indireceklerini vurguladı.

“ÖNCELİĞİMİZ; VATANDAŞLARIMIZIN CAN GÜVENLİĞİDİR”

Kocaeli’de 70 bin insanın diri fay hattının üzerinde yaşadığını belirten Kurtuluş, göreve geldiklerinde Darıca’da buna göre aksiyon alacaklarını belirtti. Kurtuluş yaptığı açıklamada, “17 Ağustos 1999 depremimde büyük yıkım alan Kocaeli’de 18 bin 373 kişi hayatını kaybederken, 285 bin 211 ev ile 42 bin 902 iş yeri hasar gördü. 24 yılın ardından adeta yıkıntıların arasından doğan kentte 70 bin insan hala diri fay hattının üzerinde yaşıyor. Bizim önceliğimiz; vatandaşımızın can güvenliğidir. Darıca’da erken uyarı sistemini ivedilikle kuracağız. Diri fay hatlarının üzerindeki yapıları bir an önce tespit edeceğiz. Fayzonlar ile sakın bantı oluşturacağız. Burada varsa yerleşim yerleri onlardan uzaklaşılmalı. Olmayan yerler de yapı yasaklı alan olarak nitelendirilmesi gerekiyor” dedi.