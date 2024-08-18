31 Mart yerel seçimlerinde Yeniden Refah Partisi Darıca Belediye Başkan Adayı olan Fatma Kurtuluş, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nin 25. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.KOCAELİ (İGFA) - Yeniden Refah Partisi Darıca Belediye Başkan adayı olan Fatma Kurtuluş, 25 yıl önce yaşanan Marmara Depremi'nin acı hatıralarını hatırlatarak, geçen süre zarfında Kocaeli genelinde halen toplanma alanlarının ve erken uyarı sistemlerinin yeterli düzeyde bulunmadığını belirtti.

Bu önemli eksikliklerin giderilmesi gerektiğini ifade eden Kurtuluş, olası bir deprem durumunda yaşanabilecek sorunlara dikkat çekti.

Kurtuluş, acil durumlarda vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılayacak bir mobil ekmek fabrikasının Kocaeli’de bulunmamasını da eleştirdi. “Depremin üzerinden geçen koskoca 25 yılda, acil durumda vatandaşın ekmek ihtiyacını karşılayacak mobil bir ekmek fabrikası yok” diyen Kurtuluş, bu tür önlemlerin alınmasının elzem olduğunu belirtti.

Mesajının devamında Kurtuluş, deprem sonrası yaşanan acıların hızla unutulduğunu ve gerekli önlemlerin alınmasında gecikildiğini ifade etti. Kurtuluş, “Acılar ne yazık ki çabucak unutuluyor” diyerek, depreme karşı toplumsal hafızanın diri tutulması ve gerekli tedbirlerin ivedilikle hayata geçirilmesi çağrısında bulundu.