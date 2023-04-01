Gaziantep Büyükşehir Belediye (GBB) Başkanı Fatma Şahin, Şehitkamil ilçesine bağlı 8 Şubat Mahallesini ziyaret etti.GAZİANTEP (İGFA) - Ziyarette, Gazintep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin mahalle muhtarı Ramazan Doğan ile görüştü, talepleri dinledi. Deprem ve kuvvetli yağışlar nedeniyle ortaya çıkan teknik arızaların; tadilat, bakım ve onarım işlemlerinin hızlıca yapıldığını belirten muhtar Doğan, büyükşehir ekibinin bu süre zarfında bölgede dört dörtlük çalıştığını belirtti.

Yapılan görüşmede, mahalle sakinleri ve muhtarın taleplerini de dinleyen Başkan Şahin, kuvvetli yağışlarda zarar gören rögar kapakları için GASKİ’ye inceleme yapılması için talimat verdi.

Şahin, muhtarlıkta yapılan görüşme sonrası mahallede esnaf, vatandaş ve çocuklarla bir araya geldi. Mahalle sakinleri, Ramazan ayında dezavantajlı semtlerde dağıtılan gıda kolileri için Başkan Şahin’e teşekkür etti.

Mahalledeki gezide kadınlarla da buluşan Başkan Şahin, ebeveynlerin çocuklarının daha güvenli ve keyifli alanlarda vakit geçirebilmesi için önerdiği oyun parkı talebine kayıtsız kalmadı, hızlı bir şekilde parkın proje hazırlığı için ekibine talimat verdi.