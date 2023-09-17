Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde düzenlenen GastroANTEP Kültür Yolu Festivali’nin ilk gününde ünlü sanatçı Fatma Turgut sahne aldı.GAZİANTEP (İGFA) - Bu yıl 5’incisi düzenlenen GastroANTEP, ilk kez Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın himayelerine alınarak Türkiye Kültür Yolu Festivalleri ile birleştirildi. Bu kapsamda festivalin ilk günü yine workshoplar, paneller ve söyleşilerle dolu dolu geçerken, akşam saatlerinde ise Türkiye’nin sevilen sanatçılarından Fatma Turgut sevenleriyle buluşarak, şarkılarını seslendirdi.

Pembe Mezarlık, Değmesin Ellerimiz, Sen Ona Aşıksın gibi beğenilen şarkılarını okuyan Turgut’a dinleyenler de eşlik etti. Festival Park’ı dolduran sevenleriyle yaklaşık 2 saat birlikte şarkı söyleyen Turgut, GastroANTEP’in ilk gününde kentin festival heyecanına renk kattı.

Turgut, organizasyon için Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkürlerini sunarak, GastroANTEP festivalinin heyecanına ortak olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

8 gün sürecek festivalin ikinci gününde, 17 Eylül Pazar günü saat 21.00'de, yine pop müziğin bilinen bir diğer ismi Oğuzhan Koç sahne alacak.