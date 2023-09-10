Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin başlattığı asfalt seferberliğiyle ilçelerin çehresi değişiyor. Başkan Dr. Mehmet Hilmi Güler liderliğinde devam eden çalışmalar kapsamında, Fatsa ilçesinde, üç mahalleyi birbirine bağlayan grup yolunda sıcak asfalt çalışmaları tamamlandı.ORDU (İGFA) - Ordu’da hayata geçirdiği ulaşım yatırımlarıyla adından söz ettiren Büyükşehir Belediyesi, ilçelerin yıllar süren hayallerini bir bir gerçeğe dönüştürüyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından sürdürülen çalışmalarda, mahalle ve grup yolları sıcak asfalt ve betona kavuşuyor.

KARATAŞ, YASSITAŞ VE DUAYERİ MAHALLELERİNE HİZMET VERECEK

Büyükşehir Belediyesi, Fatsa ilçesine bağlı Karataş, Yassıtaş ve Duayeri mahallelerine bağlantı sağlayan grup yolunda sıcak asfalt çalışmasını tamamladı. Toplam uzunluğu 5 kilometre olan yol, bölge içerisinde yer alan toplamda 850 haneye hizmet verecek. Elekçi Irmağı havzasındaki 12 mahalle, eski Korgan yolu üzerinden, Aybastı karayoluna konforlu bir ulaşım imkânına kavuşmuş oldu.

FATSA BELEDİYE BAŞKANI İBRAHİM ETHEM KİBAR’DAN BAŞKAN GÜLER’E TEŞEKKÜR

Yapılan çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Ethem Kibar, emeği geçenlere teşekkür etti.

Başkan Ethem Kibar, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Yaklaşık 10 gün önce çalışmalarına başlanan Yassıtaş-Karataş- Duayeri grup yolundaki 6 Km’lik sıcak asfalt çalışması tamamlandı. Uzun yıllardır mahalle sakinlerimizin arzu ettiği konforlu ulaşım vatandaşlarımızın hizmetine girdi. Bu güzel hizmeti ilçemize kazandıran Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Dr. Mehmet Hilmi Güler’e ve Büyükşehir Genel Sekreterimiz Abdulkadir Hatipoğlu’na teşekkür eder, şükranlarımı sunarım” diye konuştu.