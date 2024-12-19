Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM), 5 Ocak 2025’te dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say’ı ağırlayacak. "Piyano başında 50. Yıl" adlı konserde, Say'ın yeni piyano eserlerinin İzmir prömiyeri yapılacak.İZMİR (İGFA) - Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, yeni piyano eserleriyle İzmir'de sanatseverlerle buluşacak. AASSM’de 5 Ocak 2025’te saat 20.00’de başlayacak "Piyano başında 50. Yıl" adını taşıyan konserde, Say'ın yeni piyano eserlerinin İzmir prömiyeri yapılacak. Gecede Say'a flüt sanatçısı Aslıhan And da eşlik edecek.

Sanatçının yine muhteşem bir programla dinleyenlere unutulmaz bir gece yaşatacağı konserde, Say'ın kahinlerin ve kehanetlerin merkezi kabul edilen Klaros’u güçlü müziğiyle betimlediği yeni eseri Kehanetler Tapınağı “Klaros”, Samed Behrengi'nin eserinden esinlenerek bestelediği "Küçük Kara Balık" ve çok sevilen eseri İnsan İnsan'ın piyano versiyonu İzmirli dinleyici ile buluşacak.

Sanatçının yeni eserlerinin İzmir prömiyerinde yer alan diğer eser ise Say'ın flüt ve piyano için bestelediği "Bosphorus Romance" olacak. Bu parçada, Say'ın güçlü piyanosuna başarılı flüt sanatçısı Aslıhan And eşlik edecek. Prömiyer eserlerinin yanı sıra Say'ın "Karatoprak" ve F. Schubert'in "Arpeggione" sonatı da konserde seslendirilecek eserler arasında yer alıyor.