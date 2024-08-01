BIST 100 endeksi, dün jeopolitik gelişmelerin etkisiyle yurt dışı piyasalardan negatif ayrışarak, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,50 düşüşle 10.639 puandan tamamladı.İSTANBUL (İGFA) - Teknoloji endeksi yüzde 0,82, sanayi endeksi yüzde 0,85, hizmetler endeksi yüzde 0,47 ve mali endeks yüzde 0,40 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 22'si prim yaptı, 77'si geriledi, 1’i sabit kaldı. Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, İş Bankası (C), Garanti Bankası ile Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Endeksin 10 Haziran’dan bu yana ilk kez 50 günlük hareketli ortalamasının altında kapanış yapması dikkat çekti. Yeni destek seviyesi olarak 10.450 öne çıkıyor. FED, beklendiği gibi faizde değişikliğe gitmeyip yüzde 5,25 – 5,50 aralığında sabit tutarken FED Başkanı Powell, faiz indiriminin Eylül’de masada olabileceğinin sinyalini verdi.