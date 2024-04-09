Global FedEx Havayolu CEO'su Richard W. Smith, inşaatı devam eden Yeni Küresel Hava Transit Tesisi ziyaretinde, Türkiye ve iGA İstanbul Havalimanı’nın stratejik önemini vurgulayarak, yeni küresel FedEx Hava Transit Tesisi yatırımının 130 milyon dolar olduğunu söyledi.İSTANBUL (İGFA) - FedEx Corp.’un (NYSE: FDX) bir yan kuruluşu ve dünyanın en büyük ekspres taşımacılık şirketi olan FedEx Express, bugün Hava Yolu ve Uluslararası Başkanı ve CEO'su Richard W. Smith'in iş liderleri ve havalimanı yönetimi ile birlikte İGA İstanbul Havalimanı'nda yeni küresel FedEx hava transit tesisi için temelleri yerinde görmeye katıldığını duyurdu. Smith, FedEx'in Türkiye'de uluslararası hava kargoda hızla büyüyen önemli bir pazar olarak yükselişi sürecine bağlılığını yineledi.

Smith beyanında şu hususları paylaştı: “FedEx olarak işimiz ticaret, bu yüzden altı kıtayı birbirine bağlayan stratejik bir kargo merkezi olan iGA İstanbul Havalimanı'na yatırım yapmaktan dolayı çok heyecanlıyız. Türkiye, mükemmel altyapısı, bağlantılılığı ve canlı iş ortamı ile FedEx için çok önemli bir pazardır. Tamamlandığında, bu yeni tesis kabiliyetlerimizi artıracak ve müşterilerimiz için küresel büyüme fırsatlarını daha da açacaktır.”

FedEx, stratejik konumu ve Avrupa’da 45 ülkeyi kapsayan FedEx kara yolu ağına sorunsuz bağlantısı nedeniyle İstanbul'u yatırım yapmak için seçti. Tamamlandığında, yeni tesis müşterilere, basitleştirilmiş gümrük işlemleri ile birlikte tek bir ağda hem paket hem de yük taşıma imkanı sunarak Türkiye'ye ve Türkiye'den üstün bir hizmete katkıda bulunacaktır.

Richard W. Smith ile birlikte ziyarette FedEx Express Avrupa Başkanı Karen Reddington, Türkiye Yer Operasyonları Başkan Yardımcısı Eser Sezek ve iGA İstanbul Havalimanı Vekil CEO'su Selahattin Bilgen de yer aldı.