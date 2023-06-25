Ordu'da 13 ilçede 357 toprak kayması ve 65 heyelan meydana geldi. Fatsa ve Perşembe ilçeleri başta olmak üzere metrekareye 206 kg yağmur düşmesine rağmen hayat felç olmadı ve yaşanan olumsuzluklar Ordu Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediye ekiplerinin müdahalesi ile hızlıca giderildi.ORDU (İGFA) - Ordu’da Perşembe akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağışlar sonrası son 24 saatte metrekareye 206 kg yağmur düştü. Son yılların en büyük afetlerinden birinin yaşandığı il genelinde afetin bilançosu da ağır oldu. 13 ilçede 357 toprak kayması ve 65 heyelan meydana geldi. Sel afetinin izleri Ordu Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi (OSKİ) Genel Müdürlüğü, ekipleri, 198 iş makinesi ve kamyon ile 288 personelle heyelan ve toprak kayması meydana gelen bölgelere müdahale etti.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, meteorolojik verilere göre önceden alınan önlemler, kapsamlı altyapı çalışmaları ve verilen özverili mücadele ile bir kez daha oluşabilecek felaketlerin engellendiğini söyledi.

BAŞKAN GÜLER: “422 NOKTADA HEYELAN VE TOPRAK KAYMASI OLUŞTU”

Başkan Güler açıklamasında, “İlimizde Perşembe günü akşam saatlerinde başlayan çok şiddetli yağışlar sonrası ekiplerimizle sahada büyük bir özveriyle çalışmalarımızı sürdürdük. Bazı bölgelerde metrekareye 206 kg yağış düştü. Buna bağlı olarak il genelinde 13 ilçede 357 noktada toprak kayması ve 65 noktada ise heyelan meydana geldi. Önceden alınan tedbirler sayesinde meydana gelen heyelan ve toprak kaymalarının oluşturduğu problem kısa sürede çözüldü. Geçmiş yıllara oranla yaptığımız altyapı yatırımlarının ne kadar yerinde yapıldığını bu yağışlar bize göstermiş oldu.” dedi.

Ekiplerin hızlı ve etkin mücadelesiyle oluşabilecek felaketlerin önüne geçtiklerini vurgulayan Başkan Güler, ilk andan bu yana tüm zorluklara rağmen büyük bir mücadele örneği sergileyen mesai arkadaşlarına teşekkür etti.