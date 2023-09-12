Ordu Büyükşehir Belediyesi, kentin turizm hayatına katkı sağlayacak bir çalışmaya daha imza attı. Büyükşehir Belediyesi, Fatsa açıklarında bulunan adayı turizme kazandırdı.ORDU (İGFA) - Ordu’nun eğitim, kültür, spor, sosyal ve ekonomik hayatına büyük katkılar sunan Ordu Büyükşehir Belediyesi, turizm hayatına katkı sağlayacak bir çalışmaya daha hizmete sundu. Geçtiğimiz aylarda Fatsa ilçesinde yapımına başlanan ve kısa süre önce yapım çalışmaları tamamlanan Fener Adası’nın açılışı yapıldı. Yapılan açılış töreninde konuşan Başkan Hilmi Güler, şehrin turizm destinasyonlarına bir yenisini daha eklediklerinin altını çizdi.

Fatsa ilçesinde gerçekleştirilen açılış programına Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in yanı sıra Ordu Valisi Muammer Erol, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Baş, AK Parti İl Başkanı Selman Altaş, İlçe Belediye Başkanları, daire başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

BAŞKAN GÜLER: “ŞEHRİMİZE YENİ BİR TURİZM DESTİNASYONU KAZANDIRDIK”

Ordu’nun her ilçesinde ayrı bir turizm yatırımlarının olduğunun altını çizen Başkan Hilmi Güler, Fatsa ilçesinde açılışını yaptıkları bu alanın yeni bir turizm destinasyonu olduğunu söyledi.

Başkan Güler, yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi:

“Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak çok mükemmel bir işi daha hizmete almanın haklı gururunu yaşıyorum. Yıllardan bu yana bir kayalık olan bu alan ve çoğu vatandaşlarımızın bile farkında olmadığı bu kayalığı, yaptığımız çalışma ile sevimli bir ada haline getirdik. Bu alan sadece turizm odaklı olmayacak. Aynı zamanda kuşlar içinde bir sığınma yeri olacak. Bizim bu adayı yapmaktaki amacımız şuydu; Ordu’nun yarısı kadar da denizimiz var. Yani 6 bin kilometre kara sahamız var. Aynı şekilde de 3 bin kilometre de deniz sahamız var. Yani mavi vatan dediğimiz denizimizi yeterince kullanmıyorduk. Bunu aşmak için ilk olarak durgun su sporları merkezini faaliyete aldık. Daha sonra tekne üretimine başladık. Onun dışında Büyükşehir bünyesine yeni vapurlar aldık. Bunlarla beraber Ordu’yu yeni turizm destinasyonları kazandırdık. Açılışını yapacağımız bu adanın kısa süre içinde herkes tarafından ziyaret edilmesini ve bir turizm noktası olmasını umut ediyoruz.”

“ÇEVRE BOZULMADAN YAPILDI”

Yapılan çalışmanın çevreyi bozmadan yapıldığını sözlerine ekleyen Başkan Güler, sözlerine şöyle devam etti:

“Hizmete aldığımız bu çalışma diğer canlılar içinde önemli bir yer haline geldi. Bu arada bu çalışma yapılırken çevreye herhangi bir müdahale de bulunulmadı. Tamamen ahşap sistem üzerine kurulu olan bu ada, kayalığın doğal yapısına da uygun hale getirildi. Yapılan bu çalışma sadece Ordu’nun değil bölgenin de çekim merkezi haline geleceğinden hem fikiriz. Hayırlı olsun. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum”

VALİ MUAMMER EROL: “BU GÜZEL TURİZM ESERİ İÇİN BAŞKAN GÜLER’İ KUTLUYORUM”

Açılış programında bir konuşma yapan Ordu Valisi Muammer Erol, şu ifadelere yer verdi:

“Öncelikle böyle bir turizm yatırımını Ordu’ya kazandırdığı için Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr.Mehmet Hilmi Güler’e ve ekibine teşekkür ediyorum. Ulusal basında yer alan haberlerde olduğu gibi Ordu’ya geldiğinizde görülmesi gereken 10 yerden bir tanesini daha buraya ekleyebiliriz. Fatsa’ya gideceksiniz ve o güzel Fatsa adasına çıkacaksınız. Ben bir kez daha bu eserde emeği geçen herkesi kutluyorum.

VATANDAŞLARDAN BAŞKAN GÜLER’E TEŞEKKÜR

Yapımı tamamlanan Fatsa Fener Adası için alana gelen vatandaşlar, yıllardan bu yana yapılmayan çalışmanın tamamlanarak hizmete alınmasından dolayı Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’e ve ekibine teşekkür ederek, Ordu’daki turizm yatırımlarının artarak devam etmesini istediler.

Fatsa ilçesinde açılışı yapılan Fener Adası programı yapılan flaybord gösterisi ile sona erdi.