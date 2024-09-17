Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her fırsatta spor kulüplerimize şunu hatırlatıyorum, artık kısır tartışmaları, sporumuza gölge düşüren gergin atmosferi geride bırakıp yeni sezonda izleyicilere futbol şöleni izletmemiz lazım. Bilhassa içinde bulunduğumuz dönemde buna çok ihtiyacımız var." dedi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Koç ve beraberindeki heyeti kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabulde yaptığı konuşmada, Fenerbahçe Spor Kulübü’nün yönetimini ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.

Fenerbahçe'nin, 117 yıllık mazisiyle milyonlarca taraftarıyla yetiştirdiği kıymetli sporcuları ve tarihe geçen başarılarıyla Türk sporunun iftihar vesilelerinden biri olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mazisinde tarih yatan Fenerbahçe, bugün de taraftarının ve kendisine gönül veren milyonların gurur kaynağı olmayı sürdürmektedir. Diğer kulüplerimiz gibi Fenerbahçe'mizi de her ihtiyacında destekledik, Fenerbahçe'nin başarılarıyla daima gururlandık, sevindik. Fenerbahçe inşallah bundan sonra da göğsümüzü kabartacak, kazandığı başarılarla bayrağımızı dalgalandırmaya devam edecektir. Burada şu hususu özellikle ifade etmek isterim, spor kulüplerimiz elbette birbirinin rakibidir ama özellikle yurt dışında elde ettikleri başarılar milletçe hepimizin başarısıdır. Bu anlayışla Fenerbahçe'mizin başarılarını Türk sporunun başarısı olarak görüyor ve bunlardan kıvanç duyuyoruz. Hep beraber, el birliği, gönül birliği içinde Türk futbolunu güçlendirmenin mücadelesini vermemiz önemlidir."

"AYRILIKLARI DEĞİL, ORTAK NOKTALARIMIZI, PAYDAMIZI BÜYÜTMEYE İHTİYACIMIZ VAR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın hem umut verdiğini hem de işlerinin hiç de kolay olmadığını gösterdiğini ifade etti.

"Futbol kalitesi bakımından bizim öyle bir seviyeye gelmemiz lazım ki yapılan haksızlıklar bile hedeflerimizle aramıza girmesin." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüksek motivasyonla çalışmaya, yenilenmeye ve eksikleri gidermeye devam edeceklerini dile getirdi. Yakaladıkları ivmeyi sürdürdükleri takdirde gelecek turnuvalarda daha iyi yerlerde olacaklarından en küçük bir şüphe duymadıklarını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Bu başarılara ulaşmanın yolu sadece maddiyattan geçmiyor. Liglerimizin kalitesinin, izlenirliğinin, marka değerinin, oynanan maçlarda fair play ile özellikle rekabet seviyesinin de yükseltilmesi icap ediyor. Her fırsatta spor kulüplerimize şunu hatırlatıyorum, artık kısır tartışmaları, sporumuza gölge düşüren gergin atmosferi geride bırakıp yeni sezonda izleyicilere futbol şöleni izletmemiz lazım. Bilhassa içinde bulunduğumuz dönemde buna çok ihtiyacımız var. Etrafımız adeta ateş çemberiyle kuşatılmışken bizim daha fazla birbirimizi anlamaya, dinlemeye, empati kurmaya ihtiyacımız var. Ayrılıkları değil, ortak noktalarımızı, ortak paydamızı büyütmeye ihtiyacımız var. Her zaman söylüyorum, sporun birleştirici gücüne ihtiyacımız var. Bu konuda tüm takımlarımızdan, yöneticilerimizden ve sporcularımızdan azami hassasiyet bekliyoruz."

"AVRUPA LİGİ'NDE FENERBAHÇE'YE BAŞARILAR DİLİYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, her zaman olduğu gibi bu sezon da Fenerbahçe'yi yakından takip ettiğini, vakit buldukça maçlarını izlemeye çalıştığını aktardı. Erdoğan, Avrupa'daki eleme maçları sebebiyle sezona daha erken başlayan Fenerbahçe'nin ilk maçtan beri dinamizmini sahaya başarıyla yansıtmaya devam ettiğine dikkati çekti.

Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerini kabulüne ilişkin bir paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Milyonlarca taraftarıyla yetiştirdiği sporcularıyla kazandığı başarılarla Türk sporunun iftihar vesilelerinden biri olan Fenerbahçe Spor Kulübü’nün Başkanı Sayın Ali Koç ve yönetim kurulu üyelerini Cumhurbaşkanlığı Külliyemizde ağırlamaktan memnuniyet duydum. Mazisinde bir tarih yatan” bugün de kendisine gönül verenlerin gururu olmayı sürdüren Fenerbahçe’ye, başta UEFA Avrupa Ligi olmak üzere çıkacağı müsabakalarda başarılar diliyor, tüm Fenerbahçe taraftarlarına selamlarımı iletiyorum.”