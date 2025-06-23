Toplum Çalışmaları Enstitüsü’nün “Taraftar Eğilimleri ve Fenerbahçe” araştırması çarpıcı sonuçlar ortaya koydu. Galatasaray taraftarlığı artarken, Fenerbahçe’de Ali Koç’a destek eriyor.İSTANBUL (İGFA) - Bağımsız düşünce kuruluşu Toplum Çalışmaları Enstitüsü, 11-12 Haziran 2025’te 1.532 kişiyle gerçekleştirdiği “Taraftar Eğilimleri ve Fenerbahçe” anketinde Türkiye’nin futbol nabzını tuttu. Araştırma, taraftar eğilimlerinden Ali Koç’un başkanlığına kadar pek çok konuda dikkat çekici veriler sundu.

TARAFTARLIKTA GALATASARAY ZİRVEDE

Ankete göre, Türkiye’de 18 yaş üstü vatandaşların yüzde 33,2’si Galatasaray, yüzde 23,8’i Fenerbahçe, yüzde 10,8’i Beşiktaş, yüzde 5,6’sı Trabzonspor taraftarı. yüzde 6,8 diğer takımları desteklerken, yüzde 19,2 takım tutmuyor. Galatasaray taraftarlığı önceki yıllara göre artarken, Fenerbahçe’de düşüş yaşandı.

ALİ KOÇ’A VEDA BASKISI

2024-2025 sezonunda Galatasaray’ın şampiyonluğu sonrası Fenerbahçe’de Ali Koç’un yedi yıllık başkanlığına yönelik eleştiriler yoğunlaştı. Ankette, katılımcıların yüzde 36,4’ü Koç’un görevini bırakması gerektiğini düşünürken, yüzde 25,3’ü devam etmesini savundu, yüzde 38,3’ü ise kararsız kaldı. Fikir beyan edenlerin yüzde 59’u Koç’un ayrılmasını istedi. Fenerbahçe taraftarları arasında ise yüzde 51,6’sı “Koç bırakmalı” derken, yalnızca yüzde 29,2’si destek verdi.

GENÇLER DEĞİŞİM PEŞİNDE

Ali Koç’un görevden ayrılması gerektiği görüşü, genç taraftarlarda daha güçlü. 18-24 yaş grubunda yüzde 50,1 Koç’un bırakmasını isterken, 65 yaş üstünde bu oran yüzde 13,2’ye düştü. Gençlerin başarısızlığa tahammülü daha düşük.

AZİZ YILDIRIM’A BÜYÜK DESTEK

Ankette, tüm katılımcıların yüzde 37,4’ü Aziz Yıldırım’ın Fenerbahçe başkanı olması gerektiğini belirtirken, Fenerbahçe taraftarlarında bu oran yüzde 49,2’ye yükseldi. Ali Koç’u destekleyenlerin oranı ise yüzde 20,4’te kaldı. Koç’un Yıldırım’ı geçtiği tek grup Trabzonspor taraftarları oldu.