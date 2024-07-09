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Al Ahli’de forma giydiği ilk sezonda 31 maça çıktı, 4 gol ve 10 asistlik performans sergiledi.

Al Ahli ’de top koşturan Fransız oyuncu takım arkadaşlarıyla vedalaştı. 27 yaşındaki hücum oyuncusu geçtiğimiz sezon Newcastle United ’dan 27.20 milyon Euro’ya transfer olmuştu.

Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho ’nun istekleri doğrultusunda kadroya takviye yapmaya hazırlanan yönetim, hocanın da çok istediği Allan Saint-Maximin’i gündemine aldı.

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, kadrosuna takviye yapmak için harekete geçti. İSTANBUL (İGFA) - Geçtiğimiz sezonu 99 puanla 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe , sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Transfer çalışmalarına hız veren sarı-lacivertli ekip, gündemine Allan Saint-Maximin ’i aldı.

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