Fenerbahçe, cumartesi günü oynayacağı Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı.İSTANBUL (İGFA) - Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 27. hafta maçında 24 Şubat Cumartesi günü Kasımpaşa ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde Can Bartu Tesislerinde gerçekleştirilen antrenman; ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından 2 gruba ayrılan oyuncular pas çalışması yaptı. İdman, dar alanda yapılan çift kale maçlar ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

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Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek.