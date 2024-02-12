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Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Büyükçekmece Fenerbahçeli İş İnsanları Derneği’nin "Sesimi Duyan Var mı?" projesinin tanıtım toplantısına katıldı.Erdoğan DEMİR / İGFA (EDİRNE) - Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Büyükçekmece Fenerbahçeli İş İnsanları Derneği’nin “Sesimi Duyan Var mı?” projesi için organize edilen kahvaltılı tanıtım toplantına katıldı.

Büyükçekmece Kaya Hotel’de düzenlenen etkinliğe Büyükçekmece Kaymakamı Ali İkram Tuna, Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Büyükçekmece Fenerbahçeli İş İnsanları Derneği Başkanı Hakan Küçük, Başkan Vekili Fatih İnan, 24. Dönem CHP milletvekili ve Belediye Başkan Danışmanı Süleyman Çelebi, belediye meclis üyelerinin yanı sıra çok sayıda Fenerbahçe taraftarı katıldı.

Büyükçekmece Fenerbahçeli İş İnsanları Derneği Başkanı Hakan Küçük’ün hoşgeldiniz konuşmasının ardından, Başkan Vekili Fatih İnan dernek tarafından hayata geçirilen “Arama Kurtarma” projesi Büyükçekmece Arama Kurtarma (BÜYAK) hakkında bilgi verdi.

“ETKİLİ PROJELER İLE FARK YARATAN BİR DERNEKSİNİZ” Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Büyükçekmece Fenerbahçeli İş İnsanları Derneği’nin bölgedeki en etkin derneklerinden biri olduğunu ve hayata geçirdikleri projeler ile de fark yarattıklarını söyledi. Deprem gerçeğinin Türkiye’nin unutulmaması gereken en önemli olay olduğuna vurgu yapan Başkan Akgün, Büyükçekmece Belediyesi’nin bugüne kadar ülkede yaşanan her deprem felaketinde depremzedelerin yanında olduğu belirtti. Akgün, arama kurtarma, barınma ve temel ihtiyaçların sağlanmasında deneyimli bir ekibe sahip olduklarını ifade ederek şöyle konuştu, “6 Şubat günü yaşadığımız “küçük felaket” bugüne kadar yaşanan depremlerin en büyüğü, en etkilisiydi. İlk günden itibaren deprem bölgesindeydik hala orada depremzedelerin barınma ihtiyaçlarını karşılamak üzere çalışan ekiplerimiz bulunuyor. Deprem gerçeğini göz önünde bulundurarak arama kurtarma ekibi kuran Büyükçekmece Fenerbahçeli İş İnsanları Derneği’ni kutluyor, her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu da belirtmek istiyorum.”

Büyükçekmece Kaymakamı Ali İkram Tuna, Büyükçekmece Fenerbahçeli İş İnsanları Derneği’nin önemli işlere ve projeler imza attığını kaydederek, dernek yönetimini ve üyelerini kutladı.