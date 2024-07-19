Fenerbahçe’nin başarılı futbolcusu İrfan Can Kahveci ile eşi Gözde Kahveci’nin ikinci bebekleri dünyaya geldi.İSTANBUL (İGFA) - Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci, ikinci kez baba oldu.

Kahveci çifti, Ata adını verdikleri ikinci oğullarını Dünya Fenerbahçeliler Günü’ne denk gelen 19 Temmuz'da dünyaya getirdi.

Doğum, Acıbadem Maslak Hastanesi’nde saat 08:23’de, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı-Perinatolog Prof. Dr. İbrahim Bildirici tarafından gerçekleştirildi.

Prof. Dr. Bildirici yaptığı açıklamada “İrfan Can ve Gözde Kahveci çiftinin bebeği 52 cm, 3.785 gram olarak dünyaya geldi. Bebeğin ve annenin sağlık durumları gayet iyi. Kendilerine sağlıklı ve uzun bir ömür diliyoruz.” ifadelerini kullandı.