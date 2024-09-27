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Paylaşımda, faillerin en kısa sürede adalet önünde hesap vermesini beklediği ifade edildi.

Serhat Akın'a geçmiş olsun dileklerini ileten kulüp yönetimi acil şifalar diledi.

Öte yandan Fenerbahçe Kulübü de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, eski futbolcu Serhat Akın’a yapılan silahlı saldırıyı kınadı.

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu ve futbol yorumcusu Serhat Akın silahlı saldırıya uğradığını açıkladı. Sosyal medya hesabından bir fotoğrafını paylaşan Akın, "Program çıkışı ayaklarıma sıktılar son sözümüz Fenerbahçe" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu ve futbol yorumcusu Serhat Akın silahlı saldırıya uğradı. İSTANBUL (İGFA) Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Serhat Akın silahlı saldırıya uğradı.

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