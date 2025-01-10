Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) Başkanı Recep Ergül, ünlü sanatçının “Eserlerimi isteyen izinsiz okuyabilir” açıklamasına rağmen MESAM’a böyle bir yazılı başvuruda bulunmadığını söyledi. Ergül, “Tayfur’un eserlerini okumak isteyenler ailesinden izin almak zorunda” dedi.İSTANBUL (İGFA) - Arabesk müziğinin sevilen sanatçısı Ferdi Tayfur'un vefatının ardından, en çok konuşulan konulardan birisi de şarkılarının izinsiz kullanılıp kullanılmayacağı yönündeydi.

Buna yol açan neden ise Ferdi Tayfur'un yıllar önce bir röportajda "MESAM'a bir dilekçe yazacağım ve isteyen herkes benim şarkılarımı izin almadan okuyabilecek" şeklindeki açıklamasıydı.

MESAM Başkanı Recep Ergül, ünlü sanatçının eserlerinin telif hakkı ile ilgili tartışmaya son noktayı koydu. MESAM youtube kanalında bir video yayınlayan Ergül, telif tartışmasına açıklık getirdi.

MESAM Başkanı Recep Ergül açıklamasında, "Her ne kadar Ferdi Tayfur'un böyle bir beyanı bulunsa da, MESAM'a bu yönde gelmiş herhangi bir dilekçesi bulunmuyor. Bu nedenle Ferdi Tayfur şarkılarını okumak isteyenler, kanuni varislerinden izin almak zorundalar. Aksi takdirde maddi ve manevi tazminat davaları ile karşı karşıya kalırlar." dedi.

Cami ve mezarlıkta yaşanan bazı tatsızlıklara da sert tepki gösteren Ergül, "Ünlü ve varlıklı insanların cenaze törenlerinde cenaze soytarıları ortaya çıkın" diyerek, Cenazeye her türlü saygısızlığı yapıyorlar. Kişisel çıkar, kameralara görünme ve ünlülerle fotoğraf çektirmek şeklindeki insanlık dışı bir takım davranışları nefretle kınıyorum” dedi. Henüz cenaze kaldırılmadan Ferdi Tayfur'un kişilik haklarına yapılan saldırılar ile müziğini aşağılayanlara da oldukça sert bir şekilde eleştiren Ergül, sanatçının ailesiyle sürekli dayanışma içinde olacaklarını söyledi.