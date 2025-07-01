Muğla'da Dalaman Belediye Meclisi, tüm Türkiye’nin ve Manisalıların gözyaşlarıyla son yolcuğuna uğurladığı Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in adını, oy birliğiyle Halk Ekmek Fabrikası’nda yaşatma kararı aldı.MUĞLA (İGFA) - Dalaman Belediyesi Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Sezer Durmuş başkanlığında gerçekleşti. Üçü gündem dışı olmak üzere 11 madde belediye meclisinde görüşüldü. 10 madde oy birliği ile kabul edilirken 1 madde oy çokluğu ile kabul edildi.

Meclis toplantısında 1 asil meclis katibi, Plan ve Bütçe komisyonuna 1 adet üye seçimi, Kıyı Ege Belediyeler Birliği’ne 1 asil üye, Murakabe Heyetine 1asil üye, koruma Meclisine 1 yedek üye seçimi yapıldı. Meclis kâtipliğine Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grubundan Can Sezen seçilirken; Plan ve Bütçe Komisyonuna, Kıyı Ege Belediyeler Birliği’ne, Murakabe Heyeti ve Koruma Meclisine Bülent Yılmaz oy birliğiyle seçildi.

Toplantıda, geçtiğimiz günlerde evinde elektrik akımına kapılarak kaldırıldığı hastanede 3 gün süren yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in adının Dalaman Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası’na verilmesi görüşüldü.

Başkan Durmuş gündem maddesinin oylamasına geçilmeden önce şunları söyledi: “Vefat eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek’i rahmet ve minnetle anıyorum. Kendisi, Dalaman Halk Market’e Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin ürettiği ürünleri göndererek vatandaşlarımızın uygun fiyatlı ürün almasını sağlamıştı. Ferdi Zeyrek’in ismini yaşatmak amacıyla önümüzdeki günlerde vatandaşlarımızın hizmetine açacağımız Halk Ekmek Fabrikası’na Dalaman Belediyesi Ferdi Zeyrek Halk Ekmek Fabrikası isminin verilmesini istiyoruz.” Belediye Başkanı Durmuş’un konuşmasının ardından gündem maddesi oy birliğiyle kabul edildi.